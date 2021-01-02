Sivas'ta belediye çocuklar için 10 bin eve hediye paketi dağıttı

Sivas Belediyesi, Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evlerinde kalan aileler için hediye paketleri hazırladı.
10 bin konut ziyaret edilerek içinde hikaye kitabı, çikolata ve çeşitli eğlenceliklerin bulunduğu hediye paketleri dağıtıldı.
Dağıtımlara, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Başkan Yardımcısı Ahmet Duman da katıldı.
Çocukları sevindiren Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kısıtlama döneminde ailelerin ve çocukların yüzünü güldürebilmek amacıyla hediye paketi dağıttıklarını belirtti.
Çok zor geçen 2020 yılının geride bırakıldığını söyleyen Bilgin, "İnşallah 2021 yılı insanlık, ülkemiz, şehrimiz için sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bereketli bir yıl olur." dedi.
Dünyanın zor bir süreçten geçtiğine, toplum sağlığı için devletin ve hükümetin tedbirler aldığına işaret eden Bilgin, "Sağlıkları için evlerinde kalan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu zor süreçte çocuklarıyla evlerinde kalan hemşehrilerimizin kitap okuma alışkanlığını geliştirmek için çam sakızı çoban armağanı, manevi değeri yüksek hediyelerle onların yanında olmak istedik." diye konuştu.
Daha önce de 15 bin evi ziyaret ederek hediye verdiklerini dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:
"Yeni yılın ilk günlerinde evleri ziyaret ederek, ailelere kitap ve çeşitli hediyeler veriyoruz. Belediye olarak amacımız büyük eserler yapıp ortaya çıkarmak. Şehrimizi geliştireceğiz, güzelleştireceğiz. Bunu yaparken de gönüllere dokunacağız. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Devlet ve millet kaynaşmasının önemli olduğu bir dönemde biz de halkımızın yanında olduğumuzu göstermek adına her alanda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."
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