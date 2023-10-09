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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas'ta balık tutarken top mermisi buldu - Öne çıkan haberler

        Sivas'ta balık tutarken top mermisi buldu

        Sivas'ta Kızılırmak kenarına balık tutmaya giden kişi, patlamamış top mermisi buldu. Bölgede güvenlik önlemi alınmasının ardından uzman ekipler, top mermisini kontrollü olarak imha etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 15:47 Güncelleme: 09.10.2023 - 16:26
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        Balık tutarken top mermisi buldu
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        Sivas'ta bir balıkçı, Kızılırmak kenarında top mermisi buldu.

        AA'nın haberine göre, Kızılırmak kenarında balık tutan Ahmet Gökçe (62) patlamamış top mermisi gördü. Askerliğini topçu olarak yapan Gökçe'nin ihbarı üzerine olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.

        Bölgede güvenlik önlemi alınmasının ardından uzman ekipler, top mermisini kontrollü olarak imha etti.

        Gökçe, balık tuttuğu sırada bir kısmı toprağa gömülü top mermisini gördüğünü söyledi. Daha sonra polislere haber verdiğini anlatan Gökçe, "Patlamamış mermi buraya nasıl geldi, ben de merak ediyorum. Çamura gömülmüş şekildeydi" dedi.

        * Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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