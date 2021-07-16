Sivas'ta askeri araç devrildi: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 58 JAA 365 plakalı araç, D-100 kara yolu Ortaköy yol ayrımı yakınlarında devrildi. Kazada, Akıncılar İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 3 asker yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesi ve Akıncılar İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. AA'nın haberine göre; Akıncılar Kaymakamı Muhammed Evlice, kaza yerine gelerek bilgi aldı.