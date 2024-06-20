Sivas'ta arazide kaybolan 71 yaşındaki kişi bulundu
Sivas'ın Suşehri ilçesinde tarlasına gitmek için çıktığı arazide kaybolan 71 yaşındaki kişi bulundu.
Suşehri'ne bağlı Aşağı Çitlice köyünde yaşayan ve tarlasına gitmek üzere dün sabah saatlerinde evinden ayrılan H.Ö'nün akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
İz takip köpeği ve 55 arama kurtarma personelinin yaptığı arama çalışmaları sonucu H.Ö, sabah saatlerinde köyden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki akarsu kenarında bulundu.
Sağlık durumu iyi olan H.Ö, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.