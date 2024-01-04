Sivas'ta 80 şişe kaçak içki ele geçirildi
Sivas'ta düzenlenen operasyonda 80 şişe kaçak içki ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine il merkezinde 5 iş yeri ve 1 otomobilde arama yaptı.
Aramada, kaçak 80 şişe içki, 10 kilo 250 gram nargile tütünü ve 12 kilogram tütün ile 3 bin 400 boş makron, 5 bin 280 dolu makron, 6 elektronik sigara likiti, 45 paket bandrolsüz sigara bulundu.
Operasyonda, 7 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.