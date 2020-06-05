Sivas'ta 57 yıldır erkek kıyafeti giyen yaşlı kadına buzdolabı hediye edildi

Yapalı köyünde babasını küçük yaşta kaybetmesinin ardından annesi tarafından "erkek gibi" yetiştirilen ve 15 yaşından beri 57 yıldır erkek kıyafetleri giyen, kasket takan, tespih çeken, kahvehaneye giderek erkek berberinde tıraş olan ve "Rahman" adıyla tanınan Yüksel, evindeki buzdolabı arızalanınca Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz'den buzdolabı talebinde bulundu.
Yalnız yaşadığı evine Akköz tarafından getirilen buzdolabını gören Yüksel duygulu anlar yaşadı.
Kaymakam Akköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin var olduğu yerde hiç kimsenin yalnız olmadığını söyledi.
Yüksel'in talebini karşılamaktan mutluluk duyduklarını belirten Akköz, "Rahman bir gün bize geldi ve bir çayımızı içmek istedi. Oturduk çay içtik, hasbıhal ettik. Buzdolabının bozuk olduğundan bahsetti." dedi.
Bu duruma kayıtsız kalmadıklarını aktaran Akköz, şunları dile getirdi:
"Allah'ın izni, devletimizin kudretiyle hemen buzdolabını temin ettik. Bugün de kendisine getirdik, inşallah bundan sonra bir sıkıntı yaşamayacak. Rabb'im devletimize, milletimize zeval vermesin. Rahman sahipsiz değildir, onun annesi de babası da devlettir, her zaman devletimizin himayesindedir. "
Konuşma sırasında duygulanarak gözyaşlarına hakim olamayan Yüksel ise Akköz'e teşekkür ederek, "Anam yok, babam yok. Kaymakam annemin ve babamın yerini aldı. Sağ olsun, Allah razı olsun. Kaymakam babam buzdolabını getirdi ve kurdular. Seviniyorum, sevindiğimden babamı görünce yüreğim bir hoş oldu ve dolabı da görünce keyiflendim." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!