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        Haberler Gündem Güncel Sivas'ta 48 köy yoluna kar engeli

        Sivas'ta kar nedeniyle 48 köy yolu kapandı

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 48 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Ulaşım sağlanamayan köy yollarında ekipler çalışmalarını sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 13:04 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:04
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        Sivas'ta 48 köy yoluna kar engeli
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        Sivas İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 48 köy yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Ulaşım sağlanamayan köy yollarında ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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