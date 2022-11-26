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Sivas'ta 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli İrfan Arabacı bulundu

Sivas'ı Gürün ilçeside 3 gün önce kaybolan 41 yaşındaki zihinsel engelli İrfan Arabacı, Kındıralık köyü yakınındaki bir kayalıkta bulundu

Giriş: 26.11.2022 - 21:22 | Güncelleme: ABONE OL
Sivas'ta 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli İrfan Arabacı bulundu
3 gündür aranıyordu! Sevindirici haber
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DHA

Sivas'ın Gürün ilçesinde 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli İrfan Arabacı(41), 30 kilometre uzakta bir kayanın dibinde sağ olarak bulundu.

İlçeye bağlı Çiçekyurt köyünde yaşayan zihinsel engelli İrfan Arabacı, 23 Kasım'da evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Bir süre çevrede araştırma yapan yakınları sonuç alınamayınca durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri gönderildi. Ekipler dünden itibaren köy yakınlarında ekipler arama çalışmaları başlattı. İlk 2 gün yapılan aramalardan sonuç alınmadı.

Arama alanını genişleten ekipler bugün akşam saat 17.00 sıralarında İrfan Arabacı'yı kaybolduğu köyünden 30 kilometre ötedeki Kındıralık köyü yakınındaki bir kayalıkta bulundu. Bir kayanın arasına sığınmış halde bulunan Arabacı, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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