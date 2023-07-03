Sivas'ta 2 gün önce kaybolan kişi arazide ölü bulundu

İlçeye bağlı Eskihamal köyünde yaşayan E.A'dan (60) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bilgi verilmesi üzerine köye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Köylülerin de katıldığı arama çalışmalarında E.A'nın cansız bedeni köyden yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta bulundu.

E.A'nın cansız bedeninin bulunduğu yerde arı kovanlarının olduğu öğrenildi. Yaşlı adamın arı sokması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

E.A'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Gürün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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