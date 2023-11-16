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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas'ta 11 kafatası ele geçirildi

        Sivas'ta nesli tehlikedeki hayvanlara ait 11 kafatası ele geçirildi

        Sivas'ta nesli tehlike altındaki karaca ve çengel boynuzlu dağ keçisine ait 11 kafatası ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 15:35 Güncelleme: 16.11.2023 - 15:35
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        Sivas'ta 11 kafatası ele geçirildi
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        Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir ikamet ve eklentilerinde arama yaptı.

        11 KAFATASI BULUNDU

        Aramalarda nesli tehlike altındaki karaca ve çengel boynuzlu dağ keçisine ait 11 adet boynuzlu kafatası, tarihi eser niteliğinde 2 hançer, mühür, böcek fosili, deniz canlısı fosili ve deniz kabuğu fosili bulundu.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

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