Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'nde sona doğru

Sivas İl Özel İdaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2018 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında teklif edilen Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi Projesi, 19 Kasım 2018 tarihli bakanlık oluru ile program kapsamına alındı.ORAN Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle yürütülen program kapsamında, 1961 yılından sonra cezaevine dönüştürülerek 2019'a kadar hizmet veren tarihi yarı açık cezaevi binasının eklentileri, geçen yıl mayıs ayında yıkılarak, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürme çalışmaları başlatıldı.Sivas Valisi Salih Ayhan, AA muhabirine, bir şehrin sahip olduğu tarihi değerleri koruyup, bunu gelecek nesillere aktardığı zaman cazibe ve çekim merkezi olabileceğini söyledi.Sivas'ın çok zengin birikime sahip, açık hava müzesi bir şehir olduğunu belirten Ayhan, "Selçukluların başşehri, Osmanlı'ya merkez olmuş bu şehir, birçok tarihi birikime sahiptir." dedi.Ayhan, dönemin Sivas Valisi Reşit Akif Paşa tarafından Sultan Abdülhamit Han'a ithafen yapılan Sanayi Mektebi Müzesi'nin yıllarca kadın açık cezaevi olarak kullanıldığını anlatarak, şunları kaydetti:"Burası yıllarca farklı misyonlar üstlendi ama artık bunu milletimize sunma vakti geldi. 2019 yılında Sanayi Bakanlığımızdan aldığımız destekle İl Özel İdaremizin yapmış olduğu proje karşılık buldu. Bugün hakikaten güzel bir mekanı Sivas'a kazandırma noktasında gayret gösteriyoruz. Sivas kültür ve turizmde müze şehri olma yolunda. Bu müze, özelikle yaşayan bir müze olacağı için bize çok önemli ivme kazandıracak. İnşallah 3 ay içerisinde de bitirip yıl sonuna doğru hizmete açacağız."Müzede tarihi eserleri aslına uygun, zamanın ruhunu da yansıtacak şekilde işlevsel hale getireceklerini aktaran Ayhan, müzenin interaktif olacağını bildirdi.Ayhan, Sivas'ın değerlerinin müzede sergileneceğini belirterek, şu bilgileri verdi:"Burada minyatür halı ve kilim, Sivas tarağı, Sivas ağızlığı ve kalemi, Sivas bıçağı, müzik, gümüş ve bakır atölyesi olacak. ORAN Kalkınma Ajansı kanalıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı finansıyla, Sivas İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan bir projedir. 10 milyon lirası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, 3 milyon lirası da İl Özel İdaremiz tarafından karşılanıyor. Buranın en büyük işlevsel özeliklerinden birisi de Halk Eğitim Merkezine yakın olması. Halk Eğitim ile bütünleşen bir çalışma yapacak, burada eğitimler verilecek. Zanaatkarlar yetiştireceğiz, burada üretilen Sivas'a özgü el sanatlarının da satışını gerçekleştireceğiz. Hem eğitim hem de bu işin ticaretini birlikte yapmış olacağız."
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