Sivas olaylarının 27. yılına doğru

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında toplanarak bazı kararlar aldı.
Kurul, 2 Temmuz'da gerçekleştirilecek anma etkinlikleri için en çok 100 kişinin kurallara uyarak yürüyebileceği kararına vardı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ayhan, kurulun aldığı kararların toplum sağlığını yakından ilgilendirdiğini vurguladı.
Sivas olaylarının 27 yılı anma etkinliklerinde izlenecek yol haritasını belirlediklerini aktaran Ayhan, sosyal izolasyon, sosyal mesafe, maske ve hijyen konularındaki direktiflere bağlı kalınarak kamu sağlığının riske edilmemesi ve İçişleri Bakanlığının ilgili talimatları doğrultusunda etkinliklere izin verileceğini belirtti.
- Etkinliğe il dışından katılımcı kabul edilmeyecek
Alınan tedbirler hakkında da bilgi veren Vali Ayhan, şöyle devam etti:
"Olaylarda mağdur olan veya vefat eden vatandaşlarımızın birinci derece yakınları, geçmiş yıllarda düzenleme komitesinde görev alanlar, siyasi parti il başkanı veya temsilcileri, düzenleme kurulunca belirlenecek isimler Valilik makamına bildirecek. İdarece izin verilen etkinlik alanında sosyal mesafe kuralını uygulamak amacıyla, düzenleme kurulu tarafından gerekli yasal işaretlemeler yapılacak. Etkinliğe katılmasına izin verilen 100 kişinin uzaktan ateş ölçer veya termal kameralarla ateş ölçümleri yapılacak. Etkinlikte sosyal mesafe, maske ve hijyen koşullarına uyulacak ve takibi yapılacak."
Ayhan, anma programına il dışından hiçbir katılımcının davet edilmemesini ve etkinliklerin salgın koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilmesini istediklerini vurgulayarak, "İsim listesinde belirtilen kişilerin dışında hiç kimsenin katılmamasına dikkat edeceğiz. Etkinlik, Bilim ve Kültür Merkezi önündeki alan ile sınırlı kalmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığının pandemiye yönelik direktifleri doğrultusunda ve İçişleri Bakanlığı talimatları ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun amir hükümleri çerçevesinde yerine getirilecek." açıklamasında bulundu.
Belirlenen yer dışında toplanma, yürüyüş ve miting şeklindeki etkinliklere izin verilmeyeceğine dikkati çeken Ayhan, alınan kararlara uyulmaması halinde Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 lira para cezası uygulanacağını ve ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma" başlıklı maddesi gereğince 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası da uygulanabileceğini belirtti.
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