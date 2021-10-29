Sivas, Nemrut Dağı ve Sarıkamış'ta kar yağışı

Havaların soğumasıyla birlikte, Türkiye'nin iç ve yüksek kesimlerine kar yağdı. Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Bitlis'te Nemrut Dağı'na ilk kar yağdı. Kars'ın Sarıkamış ilçesi de beyaza büründü.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nda bugün yağmur bekleniyordu. Sivas, Bitlis ve Kars'ta ise soğuk havanın da etkisiyle kar yağışı gerçekleşti.
SİVAS'IN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI
Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Koyulhisar ilçesine yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki Eğriçimen Yaylası, yağan karla beyaza büründü.
Yaylayı gezmeye gelen Mert Zafer, kar yağışıyla mutlu olduğunu söyledi. Yaz döneminin kurak geçtiğini belirten Zafer, "İnşallah bol yağışlı bir kış sezonu geçiririz." dedi.
Ercan Tokatlı ise mevsimin ilk karının ardından Eğriçimen Yaylası’nın bazı bölgelerinin beyaz örtüyle kaplandığını dile getirerek, bol karlı bir kış sezonu temenni etti.
NEMRUT'UN ZİRVESİNDE İLK KAR
Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçe sınırlarında yer alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Dağı zirvesine mevsimin ilk karı düştü.
Bitlis’te bugün etkili olan sağanak yağış, 2 bin 250 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nın zirvesinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla birlikte Nemrut Dağı'nın zirvesi beyaza bürünürken, Bitlis ve çevresindeki yerleşim yerlerinde ise hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.
Nemrut Dağı’nı görmek için geldiğini belirten Turgut Hüseyni isimli vatandaş, “Nemrut Dağı’nı görmeye geldim. Kara yakalandık. Memlekete bu sene karın erken geleceği belliydi. Çok güzel bir kar yağışı var. Biz de geri dönmek zorunda kaldık. Yukarısı kapanmış durumda. Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.
SARIKAMIŞ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde havanın aniden soğumasıyla birlikte kar yağdı. Kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış’ta şehir merkezi beyaza büründü.
Sarıkamış'ta etkili olan yağmur ve soğuk hava yerini kara bıraktı. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürürken, vatandaşlar güne karla başladı.
Kar üzerinde çobanlar tarafından otlatmaya çıkarılan hayvanlar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!