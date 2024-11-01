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        Haberler Gündem Güncel Sivas'ın yöresel ürünleri Sultangazi'de | Son dakika haberleri

        Sivas'ın yöresel ürünleri Sultangazi'deki festivalde

        İstanbul'un Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Sivaslılar Derneği'nce, belediyenin etkinlik alanında düzenlenen "3. Sivas Gardaşlık Festivali" başladı. Dernek Başkanı Eyüp Bayrak, Sivas'tan gelen esnaf ve sanatkarları 5 gün boyunca etkinlik alanında vatandaşlarla buluşturacaklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 11:23 Güncelleme: 01.11.2024 - 11:23
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        Sivas'ın yöresel ürünleri Sultangazi'de
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        İstanbul'un Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Sivaslılar Derneği'nce, belediyenin etkinlik alanında düzenlenen "3. Sivas Gardaşlık Festivali" başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı festivalin açılışında konuşan Sultangazi Sivaslılar Derneği Başkanı Eyüp Bayrak, Sivas'tan gelen esnaf ve sanatkarları 5 gün boyunca etkinlik alanında vatandaşlarla buluşturacaklarını söyledi.

        Bayrak, tüm İstanbulluları festivale davet ederek, "Burada her gün farklı bir etkinlik olacak. Sivas'ın yöresel lezzetleri ve kültürünü tanıtacağız, halkımıza meşhur madımak yemeğimizi, katmerimizi, balımızı, pekmezimizi, pestilimizi, köftemizi ve dönerimizi tattıracağız" dedi.

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        Etkinlik alanında, Sivaslı ustalar tarafından yapılan bıçaklar meraklılarıyla buluşturulurken, Sivas'ın yöresel lezzetleri de tanıtıldı.

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        Sivaslı yöresel sanatçıların sahne alacağı festival, 3 Kasım'da kapanış programıyla sona erecek.

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