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Sivas'ın saklı güzellikleri keşfediliyor

Sivas'ı keşfet parolasıyla belli aralıklarla yapılan ve il protokolünün de katıldığı doğa yürüyüşleri kapsamında şehrin doğal güzellikleri tanıtılıyor

11.10.2021 - 11:39 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, il protokolü ve doğaseverlerin katılımıyla her mevsim bambaşka güzelliğe bürünen Yıldız Dağı Ormanları'nda 7 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

     

  • AA'nın haberine göre Yusufoğlan köyünden başlayan yürüyüş, Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne kadar sonbaharın eşsiz güzellikleri arasında devam etti. Yaklaşık 7 kilometrelik parkurda sonbaharın tüm renkleri göz kamaştırdı.

     

  • Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ayhan, şehrin güzelliklerini tanıtmak için faaliyetlere devam edileceğini belirterek, "Herkesi, Sivas'ın muhteşem doğasını keşfetmeye davet ediyoruz. Doğal güzellikleriyle insanın içini ferahlatan Sivas'ın her köşesi bambaşka bir güzelliğe sahip" ifadelerini kullandı.

     

  • Sivas'ın çok geniş bir coğrafyayı ve birçok iklimsel özellikleri içinde barındırdığını vurgulayan Ayhan, "Sahip olduğumuz doğal güzelliklerimizi hem kamuoyuyla paylaşmak hem oksijen depolamak hem de spor yapmak amacıyla mesai arkadaşlarımız ve doğaseverlerle doğadayız. Katılan herkese teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

  • Sivas'ın keşfedilmeyi bekleyen doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak ve turizme kazandırmak maksadıyla gerçekleştirilen yürüyüş etkinlikleri, her yaştan doğaseverin ilgisini çekiyor. 

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