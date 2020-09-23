Sivas'ta belediyenin Yüzüklerin Efendisi filmindeki Hobbit evleri'nden esinlenerek kent yakınındaki mesire alanına inşa ettiği yamaç evleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde izole tatil yapmak isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.
Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'na ilk olarak 2015 yılında 7 adet inşa ettirilen doğayla iç içe evlere talep artınca 2017'de başlatılan 2'nci etap çalışmalarıyla sayı 24'e çıkarıldı.
Toprağa gömülü ilginç mimarisiyle dikkati çeken yamaç evleri, Kovid-19 döneminde ziyaretçilerine doğayla iç içe otel konforunda konaklama imkanı sunuyor.
Bir ailenin her türlü ihtiyacını karşılayabileceği şekilde inşa edilen ve içerisinde mutfak, salon, yatak odası ve banyo bulunan evler, Kovid-19 nedeniyle izole tatili tercih edenlerin adresi oldu.
Hobbit evleri'nin işletme müdürü Mehmet Yıldırım, yaptığı açıklamada, salgın döneminde yurt içi ve dışından birçok misafiri ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Yaşanan zor süreçte misafirlerini en iyi şekilde ağırladıklarını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:
"Kayseri, Çorum, Yozgat, Tokat, Amasya, Erzincan ve çevre illerinden birçok kişi geliyor. Evlerimiz 1+1 şeklinde 80 metrekare, salon, mutfak, yatak odası, banyo ve tuvaletten oluşuyor. 5 kişiye kadar evlerimizde konaklama yapılabiliyor. Gelen misafirlerimiz çok memnun kalıyorlar. Pandemi döneminde epey bir yoğunluk yaşıyoruz."
Yıldırım Almanya, Fransa, Hollanda ve İran'ıdan da misafirlerinin olduğunu sözlerine ekledi.
"YOK BÖYLE BİR GÜZELLİK"
Antalya'da yaşayan ve salgın dolayısıyla yamaç evleri tercih ettiğini anlatan Gülhan Akman, çok nezih bir ortamda dinlenerek tatil yaptığını dile getirdi.
Herkese Hobbit evleri'ni tavsiye eden Akman, "Böyle bir yer bulamazlar. Böylesine güzel bir yerde dinlenemezler. Yok böyle bir güzellik. Doğa güzel, çamlar içerisindesiniz isterseniz gezin, isterseniz evin önünde oturun" ifadelerini kullandı.
Evlerde konaklayanlardan Aynur İlbaşı ise zor bir süreçten geçildiğini, kalabalıklardan kaçarak Hobbit evlerini tercih ettiğini dile getirdi.
Tatillerinin güzel geçtiğini belirten İlbaşı, "Çok memnunuz, ortam güzel. Evler birbirinden bağımsız, burada kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Buraya gelenlerin en doğru kararı verdiklerini düşünüyorum. Alanda tanıştığımız birçok insan var. Gayet memnunlar. Kendilerini güvende hissetmek isteyenler buyursun gelsin" diye konuştu.
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