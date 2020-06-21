Sivas'ın gölleri keşfedilmeyi bekliyor

Sivas-Erzincan kara yolu kenarında Zara ilçesi sınırlarında yer alan ve Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında koruma altına alınan Tödürge Gölü, yol güzergahını kullanan vatandaşlara ve yöre halkına adeta görsel şölen sunuyor.Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan göl, çevresinde bulunan dinlenme tesisleri ile de ziyaretçilerine hizmet veriyor.Kış aylarında yüzeyi buzla kaplanan Tödürge Gölü, buz altı dalışı yapmak isteyen dalgıçların da gözde mekanları arasında yer alıyor."Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Hafik ilçesi yakınlarında, 67 hektarlık alanda yer alan, yazın 5, kışın ise 3 metre derinliğe sahip olan Hafik Gölü ise yerleşik ve göçmen kuşların doğal üreme alanı olarak biliniyor.Zara ilçesindeki Kızılçan, Ağ ve Kara ile Hafik ilçesindeki Çimen ve Yenice de doğal güzellikleriyle Sivas'ın ön plana çıkan gölleri arasında yer alıyor.- "Kızılçan Gölü göz bebeğimiz"Zara ilçesi Canova köyü muhtarı Yahya Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinin yakınında bulunan Kızılçan, Ağ ve Kara göllerinin turizme kazandırılması noktasında destek beklediklerini söyledi.Kızılçan Gölü'nün adeta nazar boncuğunu andıran görünümüyle dikkati çektiğine vurgu yapan Şahin, "Kızılçan Gölü göz bebeğimizdir, her şeyimiz burasıdır. Buraya baktıkça bir daha bakıyorum." dedi.Şahin, köylerinin yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladığını ifade ederek, "Ziyaretçilerin göle baktıkça bakası geliyor. Gölü görenler köyümüze tekrar geliyor. Kızılçan Gölü'nden dolayı köyümüze daha çok misafir geleceğini umut ediyoruz." diye konuştu.- Göllerin turizme kazandırılması bekleniyorKöylerinin adeta göller bölgesi olduğunu vurgulayan ve bölgenin turizme kazandırılmasını isteyen Şahin, şunları kaydetti:"Burada volkanik bir krater var. Göllerimiz birbirine çok benziyor. Bölgemizde bir de Kara Göl var, suyunun kara olmasından dolayı ismi Kara olarak geçiyor. Onun alt tarafında da Ağ Göl var. Onun suyu da daha beyaz ve daha parlak. Bunlar doğal oluşumlu göllerimiz. Bakmaya görmeye her zaman ihtiyacımız olan göllerdir."Göllerin köylerine ve Sivas turizmine katkı sağlayacağını inandığını dile getiren Şahin, "Gerekli özen gösterilirse burası turizme açılır. Yollarımız biraz bozuk, yetkililer buraya el atarsa burası canlanır." açıklamasında bulundu.Şahin, göllerin sularında kuruma ve çekilme olmadığına işaret ederek, "Bu göllerimizin sularının seviyesi hep aynı, hiç özeliklerini kaybetmiyor. Bu göller harika göllerdir, suyu hiçbir zaman bitmez ve derinliği de hiç ölçülememiştir." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!