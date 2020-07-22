Sivas'ın "doğal akvaryumu" turizme kazandırılıyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, Gökpınar Gölü'nde incelemede bulundu.
Bölgenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için başlatılan proje hakkında yetkililerden bilgi alan Ayhan, "Burayı korumak asli görevimiz. Göle zarar verecek hiçbir uygulamaya asla müsaade etmeyiz." ifadesini kullandı.
Gökpınar'ın doğa harikası ve Sivas'ın bir değeri olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:
"Hafta sonu bu bölgeye çok sayıda ziyaretçi geliyor. Pandemi sürecinden sonra vatandaşlarımız doğayla buluşmak için bölgeye yoğun ilgi gösteriyor. Hazırladığımız projeye Gürün halkının, sivil toplum örgütlerinin sahip çıkması gücümüzü ve motivasyonumuzu daha da artırıyor. İnşallah burada görülebilecek eksiklikleri gidereceğiz. Doğal yapısını, yeşil alanlarını muhafaza ederek daha güzel bir yer haline getireceğiz."
Bölgede göl dışındaki su için de çalışma yapacaklarını anlatan Ayhan, "Buradaki suya vatandaşlarımızın dokunmasını ve ferahlamasını istiyoruz. Projemiz, Avrupa ve dünya standartlarında bir gölün veya akarsuyun vatandaşlarla nasıl temas edileceğini sağlayacak nitelikte olacak. İyi niyetli her türlü talebe, fikre açığız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın da buranın sit alanı ilan edilmesi noktasında bilimsel çalışmaları var. Bu bölgeyi koruyacağız, rehabilite edeceğiz. Bu gölün rengini koruyacağız, kısa süre içinde de projeyi tamamlayacağız." açıklamasında bulundu.
- Vali Ayhan balık adamlarla göle daldı
Vali Salih Ayhan, yıl boyu 11 derece su sıcaklığı ve yüksek irtifa nedeniyle dalış sporunun en rahat öğrenileceği yerlerden de olan Gökpınar Gölü'ne, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde görev yapan balık adamlarla birlikte dalış yaptı.
Sivas kent merkezine 147, Gürün merkezine 10 kilometre mesafedeki Gökpınar Gölü, su altındaki birbirinden güzel flora ve faunasıyla adeta doğal akvaryumu andırıyor. Dipten kaynaklarla beslenen ve derinliği 15 metreyi bulan turkuaz rengi göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Su altı sporlarıyla uğraşanların tercih ettiği gölde, son yıllarda sık sık irtifa dalışları gerçekleştiriliyor.
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