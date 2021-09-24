Sivas'ın cezbeden ormanları doğaseverleri ağırlıyor

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, orman içerisindeki güvenli yürüyüş yolu ve uygun kamp alanları ile ziyaretçilerin dikkatini çeken bölgede 8 kilometre yürüyüş yolu bulunuyor.
Ormanlık alanda koruma, yangına etkin müdahale ve odun üretim yolu olarak da kullanılan yürüyüş alanları, bisiklet sporu için de uygun zemin barındırıyor. Her mevsimin farklı güzelliklerini tüm renkleri ile yansıtan ormanda pek çok bitki türünün yanı sıra zengin bir fauna da göze çarpıyor.
Bölgedeki eşsiz manzaranın keyfini çıkaran ziyaretçiler, Yavu Orman İşletme Şefliğinin belirlediği alanlarda da kamp yapıp, doğanın tadına varıyor. Kulüpleri ile kamp ve trekking yapan doğa sporcuları ise mevcut coğrafyanın güzelliğine dikkati çekiyor.
Yıldızeli ilçesinde 127 bin 84 hektardan oluşan bölgede 14 hektar özel ağaçlandırma sahası da bulunuyor. 50 orman köyünün yer aldığı bölge sınırları içerisinde sarıçam, karaçam, meşe, ardıç ve titrek kavak gibi türler görülüyor. Ağaçlandırma sahalarında ise yabani kiraz, yalancı akasya, badem ve ahlat yayılış gösteriyor.
Flora bakımından oldukça çeşitlilik arz eden bölgede üvez, alıç, karamuk, geven, çiğdem, kardelen, kantaron, salep, karaçalı, kuşburnu, sumak, kadıntuzluğu, böğürtlen, sığırkuyruğu, orman sarmaşığı, ökse otu, kekik, ada çayı, eğrelti otu, orman çileği ve çayır otları bölgeye zenginlik katıyor. Ormanlık alanda balık çiftliği de bulunuyor.
Bölgede Sivas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de yangın ve kaçak kesime karşı 24 saat denetimlerini sürdürüyor.
İlk müdahale ve arasöz gibi araçların da hazır bulunduğu hassas bölgelerde Sivas Orman İşletme Müdürlüğünün belirlediği alanlarda ateş yakılmasına izin veriliyor. Diğer alanlarda ise ateş yakılmasına müsaade edilmiyor, yakanlar hakkında da idari işlem yapılıyor.
Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin ikinci vilayeti olan Sivas, 405 bin 281 hektar ile en fazla orman varlığına sahip 20. il konumunda bulunuyor.
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