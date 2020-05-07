Sivas il merkezinde 8 gündür koronavirüs vakasına rastlanmadı

AA

Ayhan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla video konferans sistemi üzerinden yaptığı toplantıda, koronavirüsle mücadelede alınan önlemler hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kararlara göre Sivas'ta da normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacaklarını belirten Ayhan, "Bu süreç yıl sonuna kadar devam edecek gibi görünüyor. Bu kademeli geçişte haziran ve temmuz çok önemli. Çok sert bir geçişte Allah korusun, ikinci bir vakada toparlaması zor olur. Bu ayları, çok dikkatli, tedbirli ve ikazlara uyarak geçireceğiz." dedi.

- "Karantinanın faydasını gördük"

Ayhan, çok önemli tedbirler aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Köylerde uyguladığımız karantinaların çok faydasını gördük. 3 bin 77 kişinin yaşadığı 25 yerleşim yerini karantinaya aldık. Karantinaya alıp, sosyal mesafenin sağlanmasıyla yayılımı azalttık. Bu 25 köyde 100'ün üzerinde vaka vardı. Vakalarımızın yüzde 80'i vadi bölgesi ve onların yayılımıydı. 8 gündür Sivas il merkezinde vakamız yok. Pazartesi günü Akıncılar ilçesinde vaka gerçekleşti. Akıncılar'da çıktıktan sonra da bugüne kadar başka vakamız yok."

Filyasyon çalışmalarında da Sivas'ın başarılı olduğuna dikkati çeken Ayhan, "8 gündür Sivas il merkezinde vaka olmaması olağanüstü bir şans, sağlıkçılarımızın da büyük başarısıdır. İki köyümüz karantinada, inşallah bunlar da yakında kaldırılacak. Karantina uygulanan yerleşim yerimiz kalmayacak." dedi.

Karantina sürecinde köylerde tüm ihtiyaçların karşılandığını anlatan Vali Ayhan, Vefa Sosyal Destek gruplarının faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

Ayhan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 160 binin üzerinde arandığını belirterek, "Vefa Sosyal Destek Hattı da 52 bin 686 talebin tümünü yerine getirmiştir. İhtiyacı olan vatandaşlarımızın hijyen ve gıda paketleri dağıtımları da devam ediyor. Şu ana kadar 13 bin 250 gıda, 8 bin 688 hijyen olmak üzere 21 bin 938 yardım paketini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmış bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

- 20 kişinin tedavisi sürüyor

Evde maaş ödemesi yapılanların sayısının 15 bin 709 olduğunu dile getiren Ayhan, 15 bin 564 seyahat izin belgesi, 4 bin 704 sokağa çıkma izin belgesi düzenlendiğini ifade etti.

Vali Ayhan, Sivas'ta 20 kişinin Kovid-19 tedavisinin sürdüğünü sözlerine ekledi.