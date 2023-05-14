Sivas Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Sivas Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Sivas başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Sivas Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Sivas seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Sivas Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Sivas Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.82 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:12 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 91 oldu. Sivas Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 256.308 oyla yüzde 69.64 - Kemal Kılıçdaroğlu: 88.110 oyla yüzde 23.94 - Sinan Oğan: 22.578 oyla yüzde 6.13 - Muharrem İnce: 1.028 oyla yüzde 0.28 aldı. Sivas 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 256.308 oyla yüzde 69.64Kemal Kılıçdaroğlu: 88.110 oyla yüzde 23.94Sinan Oğan: 22.578 oyla yüzde 6.13Muharrem İnce: 1.028 oyla yüzde 0.28

Sivas Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 88.54 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:12 itibarıyla yüzde 89.5 oranında açıldı. 2023 Sivas milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 259.897 oyla yüzde 72.36 - Millet İttifakı: 82.996 oyla yüzde 23.11 - Ata İttifakı: 6.167 oyla yüzde 1.72 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.814 oyla yüzde 0.78 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 357 oyla yüzde 0.1 aldı. Saat 22:12 itibarıyla 2023 Sivas milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."

Cumhur İttifakı: 259.897 oyla yüzde 72.36Millet İttifakı: 82.996 oyla yüzde 23.11Ata İttifakı: 6.167 oyla yüzde 1.72Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.814 oyla yüzde 0.78Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 357 oyla yüzde 0.1AK Parti: 146.294 oyla yüzde 40.73MHP: 65.317 oyla yüzde 18.19CHP: 56.732 oyla yüzde 15.80BBP: 35.966 oyla yüzde 10.01İYİ Parti: 26.264 oyla yüzde 7.31YENİDEN REFAH: 12.320 oyla yüzde 3.43ZP: 6.167 oyla yüzde 1.72MEMLEKET: 1.738 oyla yüzde 0.48YEŞİL SOL: 1.594 oyla yüzde 0.44TİP: 1.220 oyla yüzde 0.34MİLLİYOL: 792 oyla yüzde 0.22GBP: 253 oyla yüzde 0.07HAKPAR: 210 oyla yüzde 0.06MP: 198 oyla yüzde 0.06TKP: 190 oyla yüzde 0.05HKP: 135 oyla yüzde 0.04SOL PARTI: 113 oyla yüzde 0.03TKH: 54 oyla yüzde 0.02YP: 50 oyla yüzde 0.01ANAP: 0 oyla yüzde 0.00GENÇ: 0 oyla yüzde 0.00AB: 0 oyla yüzde 0.00AP: 0 oyla yüzde 0.00