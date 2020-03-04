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Sivas Devlet Tiyatrosu 6 oyunla 7 sahnede perde açacak



Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT),bu ay biri çocuk oyunu olmak üzere 6 eserle 7 ayrı sahnede tiyatroseverlerle buluşacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, mart ayının ilk perdesi “Ayışığı Sirki” çocuk oyunuyla açılırken, “Lena, Leyla ve Diğerleri” adlı oyun Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Oda Sahnesi’nde sahnelenecek.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu yapımı “Karar” oyunu, Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi’nde 5-7 Mart tarihlerinde sahneye taşınacak. Aynı tarihler arasında SDT, “Kargo” isimli oyunuyla Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Orhan Asena Sahnesi’nde perdelerini açacak.

“Lena, Leyla ve Diğerleri” adlı oyun, 10-21 Mart tarihlerinde DT Ziraat Sahnesi’nde Ankaralı tiyatro tutkunlarıyla buluşacak. SDT, 12-21 Mart'ta ise Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi’nde “Düş Yakamdan” oyunuyla seyircilerini selamlayacak.

SDT’nin, Sivas Kongresi’nin 100 yılı nedeniyle repertuvarına alarak, Türk milletinin manda ve himayeye karşı destansı dik duruşunu sahneye taşıdığı “1919: Şafak” adlı oyun 18 Mart Çanakkale Zaferi’nde seyirciyle buluşacak. 17-18 ve 19 Mart'ta Çanakkale'de perde açacak SDT, 21 Mart'ta “1919: Şafak” oyununu Balıkesir’de sahneleyecek. Aynı oyun, mart ayının son haftasında Kahramanmaraş ve Gaziantep’te seyirciyle buluşacak.