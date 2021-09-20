Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde yüz yüze eğitime yeniden başlandı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle 1,5 yıl ara verilen yüz yüze eğitime, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ile birlikte yeniden başlandı.
Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ünal Kılıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Genel Sekreter Kadir Özköse, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını ziyaret ederek öğrencilere yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.
Okul girişlerinde aşı kartları ve Hayat Eve Sığar (HES) kodları kontrol edilen öğrenciler, daha sonra sınıflarına alındı.
Yeni eğitim-öğretim yılının ilk dersini İletişim Fakültesi'nde veren Rektör Vekili Prof. Dr. Kılıç, "Öğrencilerimizi üniversitemizde görmek bizim için gerçekten çok heyecan verici. Bu durumdan çok mutlu ve çok sevinçliyiz. Bu sevincimizi öğrencilerimize de paylaşmak istedik." ifadelerini kullandı.
Hayırlı bir eğitim-öğretim yılı temenni eden Kılıç, "Diğer fakültelerde de öğrencilerimizle sohbet ettik, bu bize oldukça keyif verdi. Yeni eğitim-öğretim yılının sıkıntılardan uzak bir şekilde mutlu ve verimli geçmesini diliyorum. Bütün öğrencilerimize zihin açıklığı diliyorum." açıklamasında bulundu.
Bu arada, Cumhuriyet Üniversitesi Kurumsal İletişim Merkezi (KİMER) yerleşkeye kurduğu stantlar aracılığıyla öğrencilere üniversitenin tanıtımını yapıyor.
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