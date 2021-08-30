Sivas'ta Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

AA

Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim ve Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ayhan Ocak ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ayhan, şeref defterini imzaladı.Ayhan, Ocak ve Bilgin daha sonra valilik makamında tebrikleri kabul etti.Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören ise Ayhan, Ocak ve Bilgin'in tören aracından vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı.Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların yapıldığı program, tören geçişi ile sona erdi.