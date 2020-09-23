Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını futbolu da vurmaya devam ediyor. Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta 26 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da oynanması planlanan Sivas Belediyespor-Bayburt İl Özel İdare maçı, misafir takımda çıkan pozitif vakalar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Bayburt İl Özel İdare Spor, geçtiğimiz günlerde yapılan testlerde 16 futbolcu, 3 antrenör ve 4 kulüp çalışanında korona virüs tespit edildiğini açıklamıştı.