Sivas Belediyesinden öğrencilere internet paketi yüklü tablet desteği

Sivas Belediyesince 2004 yılında hayata geçirilen Hayat Ağacı Derneği, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarını sürdürüyor.
Dar gelirli ailelerin, giyimden gıda ve temizlik maddesine kadar tüm ihtiyaçlarını düzenli aralıklarla karşılayan dernek, hayırseverlerden gelen bağışların toplandığı Gıda Bankası aracılığıyla yardımları ulaştırıyor.
Dernek, son olarak Kovid-19'la mücadele sürecinde ihtiyaç sahibi öğrenciler için harekete geçti.
Bu çerçevede, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve mahalle muhtarlarının iş birliğiyle belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere nakdi eğitim ve kırtasiye malzemesi yardımı yapılmaya başlandı.
Dernek ayrıca salgın sürecinde devam eden uzaktan eğitime destek olmak amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere gelecek haftadan itibaren internet paketi yüklü tablet hediye edecek.
- 2 bin160 öğrenciye nakit eğitim ve kırtasiye malzemesi yardımı
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Hayat Ağacı Derneği'nde yaptığı açıklamada, salgın sürecini avantaja dönüştürerek öğrencilerin daha iyi bir eğitim alması için çabaladıklarını, önceliği eğitime verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Eğitimi bu zorlu süreçte sadece bir kuruma bırakmak hem eğitim camiasına hem de çocuklarımıza haksızlık olur. Şehrimizde güzel bir birliktelik var. Valiliğimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve muhtarlarımızla yapmış olduğumuz istişareler neticesinde öncelikle dar gelirli vatandaşlarımıza eğitim yardımı noktasında nakit desteğinde bulunalım istedik. Bugün itibarıyla 1068 ailemizde 2 bin 160 öğrenciye nakit eğitim yardımı ve kırtasiye yardımında bulunmaya başladık. İlk sınıflarda eğitim gören yani ana sınıfı 5 ve 9. sınıf öğrencilerine 200 lira, diğer ara sınıflarda okuyan her bir öğrencimize de 150 lira nakit eğitim yardım desteğimiz devam ediyor."
Bilgin, gelecek haftadan itibaren eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve uzaktan eğitime destek olmak amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere internet paketi yüklü tablet dağıtacaklarını sözlerine ekledi.
Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise Sivas Belediyesinin eğitimin her alanında hayata geçirdiği örnek projelerle sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunduğunu belirtti.
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