Sivas Belediye Başkanı Bilgin telekonferansla basına Kovid-19 çalışmalarını anlattı

Yeni normalleşme döneminde maske takma, sosyal mesafeyi koruma ve kişisel hijyene dikkat edilmesi uyarısında bulunan Bilgin, "Bu süreci götürdüğümüz zaman en kısa sürede düzlüğe kavuşacağımıza inanıyorum." dedi.
Toplumun salgından en az şekilde etkilenmesi için belediye olarak tedbir aldıklarını aktaran Bilgin, "Yük alan bir pozisyonla süreci götürdüğümüze inanıyorum. Allah'a şükürler olsun geldiğimiz noktada da başarılıyız." diye konuştu.
Dezenfeksiyon işlemlerinden toplumun doğru yönlendirilmesine kadar salgın sürecinde şehir olarak hızlı hareket ettiklerini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:
"Vefa Sosyal Destek Gruplarıyla her zaman bize verilen görev doğrultusunda, yük alan bir anlayışla bu süreci siyasi bir reklam aracı olarak değil, tamamen toplumun derdiyle dertlenen, hassasiyetlere dikkat ederek bir ve beraber olarak çalışma yürüttük. Tüm mahalle muhtarlarımızı sürece dahil ettik. Yine ilimizde faaliyet gösteren birçok yardım derneğiyle koordineli çalıştık. Belediyemiz bünyesindeki Hayat Ağacı Derneği bu süreç içerisinde maddi ve manevi yardım isteyen hiç kimseyi geri çevirmedi. Geçmiş yıllarda yapılan yardımların katbekat fazlasıyla hemşehrilerimizin yanlarında olduk. Hayır sahibi hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."
Süreçte iş yerlerini kapatan esnafa, belediye olarak destek sağladıklarını anımsatan Başkan Bilgin, şehirde günlük 100 bin yolcu taşırken salgın sürecinde bu rakamın 10 bine düştüğünü ifade etti.
Toplu taşıma yapan halk otobüsü sahiplerine aylık 160 litre akaryakıt desteği sağladıklarını belirten Bilgin, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İş yerleri kapatılan ve müracaat eden tüm esnafımıza biner lira destek verdik. Bugünler gelip geçecek, devletimiz, milletimiz, esnafımız bütün olarak bu süreci atlatacağız ama süreç bittikten sonra 'zor duruma düştüm, belediyem benim yanımda' anlayışını esnafımıza vermek adına ciddi manada sosyal bir geri dönüşümü olan bu projeye imza attık. Yaklaşık 2 bin esnafımıza, müracaat eden herkese hiçbir ayrım gözetmeksizin bin lira nakit destek sözümüzü yerine getirdik."
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.
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