Sivas Belediye Başkanı Bilgin öğrencinin baklava talebini yerine getirdi

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilgin, sosyal medya aracılığı ile kendinden baklava isteyen Halis Gülle Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Kayra Belinay Kınaş'ı okulunda ziyaret etti.

Bilgin, Kınaş'a ve sınıflardaki öğrencilere tatlı ikramında bulundu. Yavuz Bahadıroğlu'nun kaleme aldığı "İnancın Zaferi Çanakkale" kitabını hediye eden Bilgin, öğrencilerle masa tenisi de oynadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgin, yerel yönetimler olarak daima eğitimin hizmetinde olduklarını belirtti.

Çocukların daha iyi şartlarda eğitim görmesi için çaba gösterdiklerini aktaran Bilgin, "Çocuklarımızı devletine, milletine hizmet edecek öz güvenli şekilde yetiştirmenin derdindeyiz. Biz de karınca kararınca, ufak tefek ne olursa olsun okullarımızın, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin her zaman yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kayra Belinay Kınaş da daha önce sosyal medyadan, kentlerin öne çıkan lezzetlerinin farklı illerde okullarda öğrencilere ikram edileceği paylaşımlarının yapıldığını aktararak, şunları söyledi:

"Ben de 'Hani Malatya kayısıları, Maraş dondurmaları? Bize bir söz vermiştiniz.' diye tweet attım. Hilmi Bilgin başkanımızı etiketledim. Sonra o da bana özel mesaj olarak döndü. 'Benim öyle bir sözüm yoktu ama ben size gönderebilirim' dedi. Ben de 'çok seviniriz' dedim. Ne istediğimizi sordu, 'fıstıklı baklava isteriz' dedim, sağ olsun bizi hiç kırmadı ve okulumuza baklava gönderdi. Belediye Başkanımız da okulumuza geldi, çok güzel bir şekilde karşıladık. Bizlerle sohbet etti, tatlı ikramında bulundu. Bu ince davranışından dolayı çok mutlu olduk, kendisine teşekkür ediyorum."