Sivas'ın 1 aylık suyu kaldı!

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kaynakların azalmasıyla kentte şebeke suyu sorunu yaşadıklarını belirterek, "Uzun zamandır şehrimizde su sorunu gündemde. Barajda su bitme noktasında, yaklaşık 1 aylık suyumuz var. Ciddi manada su sıkıntısı ile karşı karşıyayız. Özen Barajı'ndan isale hattıyla gelecek suyla rahatlayacağız" dedi.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve DSİ 19'uncu Bölge Müdürü Zafer Aslan, 4 Eylül Barajı'na, Hafik Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlanan isale hattında inceleme yaptı. Toplam 52 kilometre uzunluğa sahip olacak hattın 14 kilometre olan ilk etabında çalışmalar yoğunlaştırıldı. Hattın tamamlanmasıyla kent merkezindeki şebeke suyu ihtiyacı büyük oranda karşılanacak.
İnceleme sırasında açıklama yapan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şunları söyledi:
"Malumunuz uzun bir süredir şehrimizde su sorunu gündemde. Şu an Sivas'ımıza su sağlayan 4 Eylül Barajı'mızda su bitme noktasında. Yaklaşık bir aylık su var. Bu sorun uzun zamandır gündemimizdeydi. Konuyu Cumhurbaşkanımıza arz etmemiz üzerine yatırım programına alınarak hızlı bir şekilde ihalesi gerçekleşti. Firma bir an önce ilk etap olarak 14 kilometrelik alanı yapmak üzere çalışmalara başladı. Bu noktada gerek belediye ekibimiz olsun, gerek Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü, gerekse müteahhit firma hızlı bir çalışmayla planladığımız şekilde bitirmeyi planlıyoruz. Çünkü ciddi manada su sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Tavra Deresi'nden aldığımız su, şehrin ihtiyacının yaklaşık 3'de 2'sini karşılıyor. Kalan kısmı da barajdan aldığımız su. Ama yağışlı bir dönem geçirmemize rağmen baraj havzası yeteri kadar su alamadı. Bizler de bu noktada Sivas'ı susuz bırakmamak adına hem Ankara nezdinde hem de yerelde DSİ Bölge Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürütüyoruz."
"SU KESİNTİLERİNE BAŞLAYACAĞIZ"
Kasım ayı sonu gibi isale hattı çalışmalarının ilk etabının tamamlanacağını söyleyen Başkan Bilgin, "O tarihe kadar su düzenli olarak yetmeyecek gibi. Bu nedenle önümüzdeki süreçte haftanın 1 günü, bölgesel olarak su kesintilerine başlayacağız. Bu çok arzu ettiğimiz bir durum değil ama kışın daha büyük bir sorun yaşamamak adına önümüzdeki haftadan itibaren belli bir program dahilinde ve planlı şekilde su kesintileri uygulayabiliriz. Biz bu noktada hemşehrilerimizin anlayışını bekliyoruz. Çünkü yaklaşık 2 yıldır üzerinde durduğumuz önemli projelerden bir tanesi. Projenin tamamı ise önümüzdeki yaz tamamlanmış olacak" diye konuştu.
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