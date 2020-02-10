10 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir maçının 78'inci dakikasında Medipol Başakşehirli oyuncu Gael Clichy'in ceza sahasında elle müdahalesine hakem Halis Özkahya'nın penaltıyı vermediği iddiasıyla Sivas Barosu Başkanı Hacı Yılmaz Demir, Sivas Adalet Sarayı'na giderek hakem Özkahya ve yardımcıları hakkında görevi kötüye kullandıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Savcılığa suç duyurusunu dilekçesinin verdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir, "Son haftalarda Sivasspor aleyhine verilen kararlar ve Sivasspor'un maçlarında kasıtlı bir şekilde aleyhimize kararlar puan kayıplarına sebep oldu. Barolar Avukatlık Kanunu'nun 76'ncı maddesi gereği hukukun üstünlüğünü korumakla ödevlidirler. Buradan hareketle ortada hukuka aykırı bir eylem varsa bu hukuka aykırı eylemlerin önüne geçmek ve gerekli soruşturma ile kovuşturmanın açılmasını sağlamak üzere iş bu açıklamayı yapmaktayız. Özellikle müsabakanın 71'inci dakikasında Sivassporlu futbolcumuz Yasin Öztekin´n rakip kalenin ceza sahasının sağ tarafından içeri doğru orta yapmak isterken araya Başakşehirli futbolcu Gale Clichy girerek tabiri caizse koltuğunun altına topu alarak pozisyonun kornerle sonuçlanmasını sağlanmış. Gerek bu pozisyonda, gerekse diğer pozisyonlarda hakemler VAR uygulamasına gitmediği gibi bariz bir şekilde penaltı olan pozisyona karar vermemişlerdir. Biz bu işin takipçisi olacağız. 3 Temmuz şike operasyonuna paralel bir dizayn mı oluşturulmaya çalışılıyor acaba" dedi.
"FIRSAT VERMEYECEĞİZ"
Sivasspor'un mütevazı bir takım olduğunu belirten Demir, "Sivasspor camiası mütevazi bir camia ama bizim yürekli ve çok güçlü bir taraftar kitlemiz, çok büyük bir camiamız var. Biz bu camiamızı hakemlerle ya da başka organizasyonlarla bu başarıyı ortadan kaldırmak için çaba gösterenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Sivas Barosu olarak, hukukun üstünlüğünü savunan bir kurum olarak hukukun işlemesi için biz var gücümüzle elimizi değil gövdemizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Gerek Valiliğimiz, gerekse Belediyemizin öncülüğünde Sivassporumuzun başarısına destek olmak için birçok organizasyon yapıldı. Bu organizasyonlar bir kısım çevreleri rahatsız etmeye başladı. Özellikle böylesine mütevazi bir takımın şu anda hali hazırda bütün engellemelere rağmen lider olarak devam ettirmesi birilerini rahatsız edecektir. Bu rahatsızlığı ortadan kaldırmak için biz kamuoyu oluşturmak adına, Sivassporumuzun yanında olmak adına ve gerekli soruşturmanın yapılması adına bugün müracaatımızı yaptık. İnşallah bu saatten sonra artık gerekli soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcılığımız yapacaktır. Artık iş yargıya intikal etti. Böylesi kararlar, böylesi talihsiz maçlar yaşanmamasını temenni ediyorum" diye konuştu.
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