İHA

Ünye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki Zambak Sokak'ta bulunan bir sitede yaşayan sokak kedisi, yavrularının doğumunun ardından kendisini sevmeye çalışan vatandaşlara saldırmaya başladı.

İHA'nın haberine göre sitenin hem maskotu hem de adeta nöbetçisi haline gelen sokak kedisi kimi zaman tanımadığı insanlara kimi zaman ise yavrularını ve onu sevmeye gelen vatandaşlara saldırıyor.

Sitenin bir sembolü haline gelerek vatandaşların da beslediği kedinin yanından geçen vatandaşlar tedirginlikle geçiyor. Hayvan gündüz yavrularına, gece ise site için bekçilik yapıyor.

"BU KEDİ YÜZÜNDEN HASTANELİK OLDUK"

Son bir ayda yaşadıklarını anlatan site sakini Mustafa Oral, "Bu kedimiz site sakinlerine saldırıyor. Bundan bir, bir buçuk ay önce bu kedi yüzünden benimle beraber dört kişi hastanelik olduk. Kedi yüzünden dört komşumuzla beraber kuduz aşısı yaptırmak zorunda kaldık. Geçtiğimiz gece saat 12.00 civarı pekingese cinsi köpeğimi çişe götürdüm. Köpeğimi gezdirirken birden kabardı ve üzerimize saldırdı. Kendimi ve köpeğimi zor kurtardım. Tek saldırdığı da ben değilim, sitede bulunan üç komşumuza da saldırdı" dedi.

Kedinin saldırganlığının devam ettiğini söyleyen site sakini Oral, "Annelik güdüsünden olacak ki sanki yavrularını alacakmışız gibi zannediyor. Uzun zaman sonra yavruları büyüyünce bu sokak kedisi yine saldırmaya devam etti. Kedi adeta sitemizde psikopatlığa başladı. Her akşam köpeğimi dışarı çıkardığımda ben de korkuyorum bize bir şey olacak diye. Benim de hayvanım var. Ve hayvanları çok severim. Ancak bu kedi çok başka bir kedi. İnşallah bu kedimizin psikopatlığı biter ve biz de apartmana rahat bir şekilde gireriz" diye konuştu.