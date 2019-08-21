Site, rezidans ve iş merkezi gibi toplu yaşam alanlar için yönetim platformu sunan Apsiyon, online ödeme ile aidatlarını yatıran site sakinlerine, tek çekim veya taksit seçeneği sunduğunu duyurdu. Öte yandan 16 banka ile yapılan online entegrasyon ile site yönetiminin sisteme tanımlanan tüm hesaplardaki hareketleri tek ekrandan anlık olarak görebileceği belirtildi.