Site yöneticisine EYP'li saldırıda iki tutuklama!

AA

Gaziantep'te bir binanın zemin katındaki yönetici ofisinin önüne el yapımı patlayıcı (EYP) atılmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde bulunan bir binanın zemin katındaki yönetici ofisinin girişinde el yapımı patlayıcının infilak etmesine ilişkin U.K. ve E.H'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün, Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde bulunan bir binanın zemin katındaki yönetici ofisinin girişinde EYP patlamış, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda hasar meydana gelmişti.