Site ve bina güvenliğinin görevi nedir?

Site ve binanın güvenliği son derece önemledir. Özellikle son zamanlarda dünyada olumsuz birçok olay olmuştur ve buda insanlardaki güven duygusunun azalmasına sebep olmuştur. Bunun için site ve bina güvenliğinin birçok görevi vardır. Kişiler site ve binada güvenlik olur ise daha rahat hareket ederler ve kendilerini güvende hissederler.

Site ve binada güvenlik 24 saat geçerli olmalıdır. Çoğu site ve binada bu şekildedir. Güvenlik görevlisinin sayısı ise binaya ve siteye göre değişiklik gösterir. Site veya bina büyük ise çalışanlar sayısı artar. Bina ve sitede genelde silahlı güvenli görevlisi bulunur. Çünkü site sakinleri güvenliklerinin tam olmasını isterler ve silahlı güvenlik görevlilerini tercih ederler. Site ve bina güvenliğinin görevi vardır. İşte site ve bina güvenliğinin görevi aşağıdaki gibidir

Sitede bulunan kişiler ile tanışır ve onları aklında tutar

Bu kişilerin araçlarını tanır

Eğer bina veya siteye yabancı kişiler giriş sağlar ise kimliklerini kontrol eder. Bu sizin bilginiz dâhilinde ise girişine izin verilir. Eğer değil ise bu kişilerin binaya ve siteye girişi engellenir.

Sitenin giriş kısmına yabancı kişilerin arabalarını park etmelerine engel olur

Site veya binanın etrafı sürekli kontrol edilir

Tanınmadık araçlar detektör ile aranır ve daha sonra içeriye giriş çıkışı sağlanır

Kimliği olmayan kişileri binaya ve siteye almaması