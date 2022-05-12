Site bahçesinde feci son! Üzerinden geçti

İHA

Tekirdağ'da otomobilin çarparak üzerinden geçtiği 5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Çorlu ilçesi Esentepe Mahallesi Adnan Doğu Caddesi üzerinde bulunan bir site içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, site içerisinde seyir halinde olan M.M.B. yönetimindeki otomobil, yola aniden fırlayan 5 yaşındaki Y.A.Ç.'ye çarparak üzerinden geçti.

Kazada ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.