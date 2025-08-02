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        Haberler Magazin Sitare Akbaş, kına gecesi düzenledi - Magazin haberleri

        Sitare Akbaş, kına gecesi düzenledi

        Oyuncu Sitare Akbaş, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Cengiz Orhonlu ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Akbaş, kına gecesinden kareleri sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 20:56 Güncelleme: 02.08.2025 - 21:33
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        Sitare Akbaş'ın kına gecesi
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        Kamuran Akkor'un torunu ve oyuncu Cengiz Orhonlu ile bir süredir aşk yaşayan Sitare Akbaş, ilişkisini evlilik yolunda bir adım ileriye taşıdı.

        Ünlü oyuncu, önceki akşam sevdiklerinin katılımıyla kına gecesi düzenledi. Geceye çiftin oyuncu arkadaşları, yakın dostları ve aile bireyleri de eşlik etti.

        Akbaş, kına gecesinden renkli anları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle buluşturdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sitare Akbaş
        #cengiz orhonlu

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