Sitare Akbaş, kına gecesi düzenledi
Oyuncu Sitare Akbaş, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Cengiz Orhonlu ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Akbaş, kına gecesinden kareleri sosyal medyada paylaştı
Giriş: 02.08.2025 - 20:56 Güncelleme: 02.08.2025 - 21:33
Kamuran Akkor'un torunu ve oyuncu Cengiz Orhonlu ile bir süredir aşk yaşayan Sitare Akbaş, ilişkisini evlilik yolunda bir adım ileriye taşıdı.
Ünlü oyuncu, önceki akşam sevdiklerinin katılımıyla kına gecesi düzenledi. Geceye çiftin oyuncu arkadaşları, yakın dostları ve aile bireyleri de eşlik etti.
Akbaş, kına gecesinden renkli anları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle buluşturdu.
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