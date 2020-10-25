Vişneli Mekik günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda. Türk mutfağının en sevilen keklerinden biri olan Vişneli Mekik'in malzemeleri ve tarifini haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz...

ŞİŞTE ÖRDEK NASIL YAPILIR?

Ayıklanmış ve ütülenmiş ördeğin boynunu, omuzları çizgisinde kesiniz. Kesilen yeri örtmek için boynunun derisini bırakınız. Kanat uçlarını kesiniz, un ile ovarak kokusu gidinceye dek yıkayınız. İçini dışını bol soğan suyuna bulayıp 1 saat bırakınız. İçini tuzlayıp iğneyi sağ bacağının etinden geçirerek açılan yerlerin derilerini birleştirip dikiniz. Yalnız kanatlarını düzgün sararak sol bacağına geçiriniz. İpliği oradan geri çeviriniz. İki ucunu birleştirip kuvvetli bir düğüm yapınız. Sonra şişe geçiriniz, orta ateşte çevire çevire pişiriniz.