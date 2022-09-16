MALZEMELER

- İki adet patlıcan

- 180 gr kuzu kuşbaşı

- Dört yemek kaşığı Süzme yoğurt

- Bir adet küçük diş sarımsak

- yarım çay kaşığı tuz

- Bir tatlı kaşı tereyağı

- bir çay kaşığı kırmızı toz biber

YAPILIŞI

Patlıcanları fırında veya ocakta közleyin, kuzu kuşbaşı eti odun ateşi (mangal) ya da tavada pişirdikten sonra patlıcan sarımsak ve tuzu iyice karıştırın. Ardından tabağa alın ve üstüne çırpılmış yoğurdu ekleyin, pişmiş kuzu etini de üstüne ekleyin. En son tereyağını eritip kırmızı toz biber ve karıştırıp üstüne gezdirin. Kuzu şişli alinazik kebabı servise hazır. Afiyet olsun.