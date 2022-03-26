Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, Avrupa devlerinin radarında... Birçok kulüple adı anılan Orkun, Juventus'a önerildi.

Juventus'un eski oyuncusu Mohamed Sissoko, İtalyan basınına bir röportaj verdi. Sissoko, siyah-beyazlı kulübün Orkun Kökçü'yü transfer etmesi gerektiğini söyledi.

37 yaşındaki Sissoko, Orkun için şu ifadeleri kullandı:

"Orkun Kökçü, Feyenoord'un 10 numarası. Yaşı genç olmasına rağmen, şimdiden Türk Milli Takımı ile ondan fazla maça çıktı. Juventus için bonservisi çok pahalıya gelmeyecektir, maaşı da düşük. Orkun, Juventus için doğru oyuncu. Benim için Juventus gibi yüksek kalitedeki bir takıma adım atmak için hazır. Eredivisie'den gelen tüm oyuncular, Serie A'da büyük etki yapıyor. Orkun da Feyenoord'un kahramanı ve bu sezon 6 gol, 8 asist yaptı."

Orkun Kökçü'yü Real Madrid'in yıldızı Luka Modric'e benzeten Sissoko, "Orkun'un, Modrid seviyesine çıkabilecek potansiyeli var" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki Orkun Kökçü'nün Feyenoord ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.