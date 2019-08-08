Dalgalarla sürüklendiler

08 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, dün akşam saatlerinde Yalova’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B. (33) ve T.G. (28) isimli 2 vatandaş serinlemek için Yalova'nın Fıstıklı köyü sahiline gitti. Bir süre sonra şişme bota binerek denize açılan 2 vatandaşı dalgalar sürüklemeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle şişme bot sürüklenip gözden kaybolunca vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu.
İHA'nın haberine göre, Güzelyalı'da konumlanan sahil güvenlik botu Yalova'da denizde kaybolan genci arama faaliyetine devam ettiği için, Bursa - İstanbul arası seferlerini yapan İDO gemilerine durum bildirilip denizde kaybolan şahsın görüldüğü anda haber verilmesi istendi.
Denizde 5 saat boyunca sürüklenen 2 kişi önce Güzelyalı - Yenikapı seferini yapan Orhangazi 1 feribotu tarafından Mudanya açıklarında fark edildi. Ancak arabalı feribot kaptanı, feribotun büyük olması ve şişme bota yaklaşmasının tehlike arz edebileceği için durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirerek yoluna devam etti.
Sahil güvenlik ekipleri, şişme bottaki 2 vatandaşa ulaşana kadar olası bir sürüklenmenin önüne geçebilmek ve vatandaşların acil kurtarılması için yakın konumda olan Piyalepaşa Deniz Otobüsü personelinden şahısları almalarını söyledi. Üzerindeki 2 vatandaşla şişme bota ulaşan İDO yolcu gemisi, motoru durdurarak şişme bota yaklaştı.
İlk olarak şişme bottaki vatandaşlara ip atarak ulaşan İDO personeli, şişme botu yavaş yavaş kendine çekerek yaklaştırdı. Olası bir facia yaşanmaması için çok dikkatli hareket eden personel, şişme botun yanaşmasıyla denizde mahsur kalan 2 vatandaşı deniz otobüsüne alarak kurtardı. Feribotun misafirhanesine alınarak dinlendirilen vatandaşlar, daha sonra Güzelyalı iskelesine bırakılarak ailelerine teslim edildi.
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