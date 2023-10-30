Şişme bottan 33 kilo uyuşturucu çıktı!

Edirne'de şişme botta 33 kilo 250 gram esrar ele geçirildi
Zehir tacirleri bu kez Edirne'de yakayı ele verdi. Yapılan operasyonda Meriç Nehri'ndeki bir şişme botta 33 kilo esrar yakalandı. 1 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi
Edirne'de Meriç Nehri'nde şişme botta 33 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir şüphelinin Meriç Nehri'nde şişme botla karşıya geçmeye çalıştığını tespit etti.
Ekiplerce durdurulan şişme botta yapılan aramada çuval içerisinde 33 kilo 250 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan bottaki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.