BUZ UYGULAMA İŞLEMİ NASIL VE NE KADAR SÜRE İLE YAPILMALIDIR?

Ancak buzun doğrudan cilde uzun süre bastırılmasıyla hissizleşen ciltte yüzeye yakın sinir hücrelerinin hasara uğrayabileceği bildiriliyor. Bu ihtimali azaltmak için yekpare büyük bir buz kütlesi kullanmak yerine, tüm yüzeye uygulamayı kolaylaştıracak parçalanmış buz kullanımı öneriliyor. Bununla birlikte, soğutma işlemi uzun süre uygulandığında vücut bu kez ortamı ısıtmak amacıyla soğuyan bölgeye çokça kan göndermeye çabalar. Hiperemi adı verilen bu durumun yaşanmaması için soğuk uygulamaya 10-20 dakika kadar sonra ara vererek şişliğin ısınmasına izin verilmelidir. Uygulama süresi yaralanan vücut bölgesine ve kişideki yağ dokusunun miktarına göre değişkenlik gösterir.