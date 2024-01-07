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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şişli’de gecekondu alev alev yandı

        Şişli’de gecekondu alev alev yandı

        Şişli'de 2 katlı gecekonduda alev alev yandı. Paniğe neden olan yangın kameralara yansırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Çocuklarının yangını çıkarttığı iddia edilen yabancı uyruklu aile evsiz kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 20:45 Güncelleme: 07.01.2024 - 20:45
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        Şişli'de yangın evsiz bıraktı!
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        Yangın saat 17.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi Kıvılcım Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören mahalle halkı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis ise yangının yaşandığı sokakta güvenlik tedbirleri aldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın sokaktaki diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Kısa süreli paniğe neden olan yangında ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.

        Çocuklarının yangını çıkarttığı iddia edilen yabancı uyruklu aile evsiz kaldı.

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