Şişli Kaymakamı emekli oldu

Şişli Kaymakamı olarak görev yapan Ali Fuat Türkel emekli oldu.

Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Bitlis Valiliği'ne Hukuk Müşaviri olarak atandı. Bu atama nedeniyle Türkel emekliliğe ayrılma kararı aldı.

Türkel, İstanbul Valiliğine emeklilik dilekçesi verdi.