Şişli'de yol verme kavgası: Sürücüye silah çekti
İstanbul Şişli'de iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışmasında taraflardan biri, silahla diğer sürücünün üzerine yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Şişli Bomonti'de iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle sürücüler birbirlerine saldırdı.
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Kavga sırasında taraflardan biri aracından silahını alarak diğer sürücünün üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Görüntülerde, sürücülerin birbirlerine saldırdığı, o sırada diğer vatandaşların araya girdiği, taraflardan birinin araçtan silahını alıp diğerinin üstüne yürüdüğü anlar yer alıyor.