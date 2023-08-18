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        Haberler Gündem Şişli'de taksicilere yönelik denetim yapıldı

        Şişli'de taksicilere yönelik denetim yapıldı

        Şişli'de taksilere yönelik denetimde 11 sürücüye toplam 7 bin 371 lira para cezası uygulandı. Ceza yazılan sürücülerden biri "Telefonla konuşmaktan dolayı ceza yedim. Zaten ödemiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.08.2023 - 18:49
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        Şişli'de taksicilere yönelik denetim yapıldı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Büyükdere Caddesi'nde oluşturulan kontrol noktasında taksicileri denetledi.

        Uygulamada, taksi sürücülerinin trafik kurallarına uyup uymadıkları, yolcu seçip seçmedikleri kontrol edildi.

        Denetimde seyir halindeyken telefonla konuşan 5 taksiciye 951'er lira, emniyet kemeri takmayan 6 taksi sürücüsüne de 436'şar lira olmak üzere toplam 7 bin 371 lira para cezası kesildi.

        Telefonla konuştuğu için 5 taksi sürücüsüne 4 bin 755 lira para cezası kesilirken bir taksi sürücüsü, “Telefonla konuşmaktan dolayı ceza yedim. Zaten ödemiyoruz” ifadelerini kullandı.

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