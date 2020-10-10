Şişli'de su sayacı hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

AA

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 4 farklı tarihte meydana gelen toplamda 20 su sayacı hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucu hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli U. Ç., Gülbahar Mahallesi Galataderesi Caddesi üzerinde yakalanadı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda kurbağacık, tornavida, pense, el feneri ve su borusu kesmekte kullanılan bir alet ele geçirildi.

"Otodan hırsızlık", "otomobil hırsızlığı", "güveni kötüye kullanma", "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından da firari olduğu belirlenen şüphelinin ifadesi sonrasında su sayaçlarını satın alan hurdacı M. P. de gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda 10 su sayacı ele geçirildi.

"Suç eşyasının satın alınması" suçundan hakkında adli işlem yapılan iş yeri sahibi M.P. serbest bırakılırken, zanlı U. Ç. "açıktan hırsızlık" suçundan tutuklandı.