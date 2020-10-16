Şişli'de sahte içki sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde bir kişinin sahte içkiyi pet şişelerde sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli S. D. yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda 2 damacana halinde 19 litre sahte içki, 32 boş su şişesi, 1 ölçü şırıngası ve damıtmada kullanılan plastik boru ele geçirildi.

"Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında hakkında adli işlem başlatılan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.