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Şişli'de otomobile çarparak takla atan motosikletin sürücüsü öldü, 2 arkadaşı yaralandı

Şişli'de, üzerine 3 kişinin bindiği motosiklet, yan yoldan gelen otomobilin lastiğine çarparak takla attı. Kazada, motosiklet sürücüsü Baran Korkmaz (17) hayatını kaybetti, 2 arkadaşı yaralandı

Giriş: 27.04.2023 - 01:08 | Güncelleme: ABONE OL
Şişli'de otomobile çarparak takla atan motosikletin sürücüsü öldü, 2 arkadaşı yaralandı
Otomobile çarpan motosiklet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
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DHA

Kaza, Piyalepaşa Bulvarı'nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü Baran Korkmaz, yolcu koltuğundaki 2 arkadaşı ile birlikte Kasımpaşa yönünde seyir halindeyken, yan yoldan gelen bir otomobil Piyalepaşa Bulvarı'na yöneldi. Otomobili son anda fark eden Korkmaz, frene bastı. Sürücünün çabasına rağmen motosiklet otomobile çarparak takla attı. Kaza yerinden 5 metre ileriye düşen Baran Korkmaz ile 2 arkadaşı yaralandı.

Kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar, ağır yaralanan Baran Korkmaz'ın kan kaybetmemesi için giysilerle tampon yaptı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Baran Korkmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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