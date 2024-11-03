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        Şişli'de otomobilde ceset bulundu

        İstanbul Şişli'de park halindeki bir otomobilin arka koltuğunda ceset bulundu. Cesedin 53 yaşındaki Osman Eren'e ait olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması sonrası cenaze, incelenmek üzere hastane morguna kaldırıldı. Eren'in bedeninde herhangi bir darp ve kesici alet izine rastlanılmadığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 16:59 Güncelleme: 03.11.2024 - 16:59
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        Şişli'de otomobilde ceset bulundu
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        Şişli'de 53 yaşındaki Osman Eren, park halindeki otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ergenekon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredekiler park halindeki otomobilin içerisinde bir kişinin uzun süredir hareketsiz halde olduğunu gördü.

        Otomobildeki kişiyi uyandırma çabaları sonuçsuz kalınca sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın kapısını açarken sağlık ekipleri ise yaptığı inceleme sonucunda kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Bunun üzerine polis ekipleri çevrede önlem aldı. Kişinin üstünden Osman Eren'e ait kimlik çıkarken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası cenaze, incelenmek üzere ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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        #ceset
        #Şişli
        #istanbul
        #otomobil
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